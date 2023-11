POL-HRO: Einbruch in Recyclinghof - Tatverdächtiger gestellt

Rostock (ots) -



In der Nacht zum heutigen Donnerstag erhielt die Rostocker Polizei gegen 01:10 Uhr den Hinweis, dass eine auffällige Person über die Zaunanlagen eines im Rostocker Stadtteil Dierkow befindlichen Recyclinghofs geklettert sein und sich auf dem dortigen Betriebsgelände aufgehalten haben soll.



Noch vor Ort konnte ein 43-jähriger Deutscher durch die alarmierten Beamten gestellt werden, der diverses Diebesgut bei sich hatte.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell