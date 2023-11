POL-HST: Metall-Diebstahl von Betriebsgelände

Stralsund (ots) -



Am Mittwoch, dem 08.10.2023 wurde die Polizei über einen Diebstahl unter anderem von Kupfer und Schrott von einem Betriebsgelände am Langendorfer Berg informiert.



Ersten Erkenntnissen zufolge haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch 00:30 bis 04:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Betriebsgelände in der Rudolf-Diesel-Straße verschafft und offenbar mit einem Kraftfahrzeug (vielleicht ein heller Transporter) das Diebesgut abtransportiert - geschätztes Gewicht des Diebesguts etwa eine Tonne. Der Gesamtschaden beträgt annähernd 7.500 Euro.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Täter beziehungsweise Feststellungen zu entsprechenden Fahrzeugbewegungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell