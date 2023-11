POL-LWL: Autos prallten zusammen - Frau erlitt Schock

Crivitz (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der Crivitzer Umgehungsstraße erlitt eine 52-jährige Autofahrerin am frühen Mittwochabend einen leichten Schock. Ihr PKW war ersten Erkenntnissen zufolge mit einem anderen Auto zusammengestoßen, das von der Parchimer Straße kommend auf die B 321 auffahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, dessen Gesamthöhe vor Ort auf ca. 18.000 Euro geschätzt wurde. Beide PKW mussten später abgeschleppt werden. Die leicht verletzte 52-Jährige ist am Unfallort medizinisch behandelt worden. Der 71-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache. Von einem Vorfahrtsfehler wird derzeit ausgegangen.



