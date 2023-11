Presseeinladung: Innenminister Pegel und Justizministerin Bernhardt sprechen über Opferschutzarbeit

„Täter und Täterinnen im Fokus – Opferschutzorientierte Täterarbeit im Kontext Häuslicher Gewalt“ lautet das Thema der dritten interdisziplinären Opferschutztagung am 16. November 2023 in Neustrelitz. Landesinnenminister Christian Pegel und Justizministerin Jacqueline Bernhardt eröffnen die Tagung. Geplant sind mehrere Workshops als Auftaktveranstaltung der Landesregierung zur Internationalen Woche gegen Gewalt an Frauen und Kindern.

Medienvertreterinnen und –vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Donnerstag, 16. November 2023, 9 Uhr

Ort: Kulturzentrum Alte Kachelofenfabrik,

Sandberg 3 a, 17235 Neustrelitz

In den Workshops tauschen sich Expertinnen und Experten aus. Die Schwerpunkte sind u. a.: Die stationäre sowie ambulante Täterarbeit in Mecklenburg-Vorpommern und die polizeilichen Möglichkeiten der Täterarbeit. Ein Best-Practice-Beispiel aus Österreich soll Impulse geben.