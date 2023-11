16-jährige Jugendliche in Rostock vermisst

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Die Rostocker Polizei sucht derzeit nach der 16-jährigen Laura Kuschel.

Diese wurde letztmalig am Samstag, 28.10.2023 gegen 00:10 Uhr in ihrer Wohneinrichtung in der Rostocker Innenstadt gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß

schlanke Statur

dunkelbraunes lockiges Haar

schwarze Brille / Bekleidung unbekannt

Die Rostocker Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.