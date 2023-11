POL-NB: Eine tote Person bei Wohnungsbrand in Franzburg, Landkreis Vorpommern-Rügen

Grimmen (ots) -



Am 08.11.2023 gegen 16:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über den

Brand in einer Wohnung in der Straße "Platz des Friedens" in 18461

Franzburg informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei

und Feuerwehr brannte es in einer Wohnung im dritten Obergeschoss

eines Mehrfamilienhauses. Umgehend begannen die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren aus Grimmen, Franzburg, Richtenberg,

Vorland, Abtshagen, Gremersdorf, Wolfshagen und Süderholz mit den

Löscharbeiten. Insgesamt waren 107 Kameraden im Einsatz. Nach

Abschluss der Löscharbeiten wurde in der Wohnung eine unbekannte

leblose Person festgestellt. Zur Identifizierung des Leichnams und

zur Ermittlung der bisher unbekannten Brandursache hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Unterstützt werden die

Ermittler dabei von einem Brandursachenermittler und einem

Mitarbeiter der Rechtsmedizin. Diese haben ebenfalls vor Ort ihre

Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Bewohner der Nachbarwohnung (91-jähriger Deutscher und

88-jährige Deutsche) erlitten einen Schock. Sie wurden zur Behandlung

ins Krankenhaus gebracht. Mehrere Bewohner des Hauses mussten

vorübergehend evakuiert werden, konnten aber wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich

auf ca. 30.000,-Euro



