POL-NB: VU mit einer schwer verletzten Person auf der Landesstraße 27 (L 27) zwischen Altentreptow und Loickenzin Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Am 08.11.2023 gegen 21:55 Uhr befuhr ein 32-jähriger deutscher Fahrer

eines PKW Ford Mondeo die L 27 aus Richtung Altentreptow kommend in

Fahrtrichtung Loickenzin. Kurz hinter dem Ortsausgang Altentreptow

kam er mit dem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen

einen Baum. Der 32-Jährige war hinter dem Lenkrad leicht eingeklemmt.

Er wurde durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Altentreptow

und den Rettungskräften der DRK Rettungswache Altentreptow aus dem

Fahrzeug befreit. Bei dem Unfall erlitt er schwere Verletzungen. Zur

weiteren medizinischen Versorgung wurde er ins Klinikum nach

Neubrandenburg gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern

an.

Für den geführten PKW Ford Mondeo bestand zum Zeitpunkt des Unfalls

kein Versicherungsschutz und der Fahrzeugführer ist nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis. Am Fahrzeug befanden sich amtliche

Kennzeichen, die bereits entwertet und zuvor für einen anderen PKW

zugelassen waren.

Am Fahrzeug und am Baum entstand ein Gesamtschaden von ca. 1500,-

Euro. Die L 27 musste zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges

kurzzeitig voll gesperrt werden. Die beiden amtlichen Kennzeichen

wurden sichergestellt. Da beim Fahrzeugführer der Verdacht bestand,

dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinwirkung fuhr, wurde eine

Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Ermittlungen

gegen den Mann wegen mehrerer Straftaten wurden aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell