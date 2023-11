POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.11.2023 kam es gegen 14:05 Uhr auf dem Friedrich-Engels-Ring auf der Abbiegespur zur Neustrelitzer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen. Hierbei befuhr der 28-jährige deutsche Fahrzeugführer eines LKW den Friedrich-Engels-Ring aus Richtung Rostocker Straße kommend in Richtung Neustrelitzer Straße, um dort nach rechts in die Neustrelitzer Straße abzubiegen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich an der dortigen Lichtzeichenanlage ein grüner PKW VW Golf und ein grauer PKW VW Golf. Fahrzeugführer des grünen Golf war ein 91-jähriger Deutscher und Fahrzeugführer des grauen Golf ein 51-jähriger Deutsche. Diese waren gerade im Begriff beim Farbzeichen "Grün" der Lichtzeichenanlage anzufahren, als der LKW ungebremst auf die beiden PKW auffuhr und diese vor sich herschob, in Richtung der gegenüberliegenden Fahrspur (Auffahrt von der Neustrelitzer Straße zum Friedrich-Engels-Ring). Der graue Golf kam auf der angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Der Fahrzeugführer des grauen Golf wurde dabei nur leicht verletzt und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus nach Neustrelitz gebracht.

Der grüne VW Golf wurde durch den LKW auf die gegenüberliegende Fahrspur geschoben, wo beide zum Stehen kamen. Durch den Zusammenstoß wurde der 91-jährige Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg aus dem Fahrzeug befreit werden. Seine 71-jährige deutsche Beifahrerin konnte durch Ersthelfer aus dem PKW geborgen. Beide wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie ins Klinikum Neubrandenburg eingeliefert werden musste. Der 91-Jährige mit dem Rettungshubschrauber und die 71-Jährige mit dem Rettungswagen. Beide wurden dort stationär aufgenommen. Der 28-jährige LKW-Fahrer wurde leichtverletzt mit einem Rettungswagen ebenfalls ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 42.000,-EUR.

Zur Unfallursachenermittlung kam die DEKRA zum Einsatz. Durch den Einsatz der Rettungskräfte wurde der Friedrich-Engels-Ring und die Neustrelitzer Straße kurzzeitig vollständig gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Friedrich-Engels-Ring.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen



