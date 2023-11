POL-HST: Nachmeldung: Brand einer Lagerhalle in Grimmen

Grimmen (ots) -



Wie die Polizei bereits am Dienstag, dem 07.11.2023 in der Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5643473) veröffentlichte, kam es am Dienstagmorgen zum Brand einer Lagerhalle bei Grimmen. In Absprache mit der Stralsunder Staatsanwaltschaft wurde zur Unterstützung bei der Ermittlung der vorläufigen Brandursache der Einsatz eines Sachverständigen angeordnet. Im Ergebnis dessen ist eine thermische Ursache (Selbstentzündung) als am ehesten brandursächlich festgestellt worden. Anhaltspunkte, die auf eine strafrechtliche Relevanz schließen lassen, konnten nicht ergründet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell