POL-NB: Schwerverletztes Kind nach Unfall in Demmin

Am späten Vormittag des 08.11.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in Demmin, bei welchem ein 8-jähriger Junge schwer verletzt wurde.



Um 11:04 Uhr befuhr ein 66-jähriger Deutscher mit einem PKW Peugeot den Quitzerower Weg in Richtung Innenstadt. Das am Fahrbahnrand stehende Kind betrat aus noch nicht geklärter Ursache plötzlich die Straße, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde das Kind schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Greifswald verbracht werden. Der Führer des PKW blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000EUR.



Der genaue Hergang des Unfalls und die Frage der Vermeidbarkeit seitens des Fahrzeugführers ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.



