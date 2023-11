POL-HWI: Bewohner beobachten Einbrecher in ihrem Haus

Wismar (ots) -



Nachdem ein Unbekannter am gestrigen Abend unbefugt in ein Einfamilienhaus in der Dahlmannstraße eingedrungen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.



Gegen 18:00 Uhr stellten die 60- und 54-jährigen Hausbewohner beim Heimkommen vor dem Haus ein fremdes Fahrrad und Licht im Inneren fest. Durch die Fenster konnten sie einen Mann beobachten, welcher die Räumlichkeiten durchsuchte und riefen die Polizei. Der unbekannte Täter bemerkte die Zeugen und konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung und ein angesetzter Fährtenhund führten nicht mehr zum Antreffen des Täters. Durch den Kriminaldauerdienst konnten diverse Spuren im Gebäude gesichert werden. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.



Die Zeugen beschreiben den unbekannten Mann wie folgt:



- etwa 1,65m groß

- augenscheinlich 20 bis 30 Jahre alt

- dunkel gekleidet



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die in diesem Zusammenhang ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Die Polizei erinnert daran: Eingangstüren von Wohnungen und Häusern sollten stets abgeschlossen werden, auch wenn Sie nur für kurze Zeit weg sind. Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren sollten bei Abwesenheit geschlossen gehalten werden, denn gekippte Fenster und Türen sind eine leichte Einstiegsmöglichkeit für Einbrecher. Geben Sie über ihren Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken keine Hinweise darüber, wann Sie sich in Abwesenheit, wie zum Beispiel im Urlaub, befinden und bitten Sie Nachbarn oder Freunde um regelmäßige Kontrolle ihrer Wohnung oder ihres Hauses.

Weitere Tipps für einen guten Einbruchschutz finden sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ .



