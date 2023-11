POL-HST: Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl festgenommen

Insel Rügen (ots) -



Am Montag, dem 06.11.2023 gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Haus in Putbus, Wreechener Weg informiert. In dem Haus befinden sich zwei Ferienwohnungen - beide wurden angegriffen. Bis dato unbekannte Täter hatten sich offenbar in der Zeit vom 05.11.2023 etwa 12:00 Uhr bis zur Feststellzeit gewaltsam Zugang zum Haus verschafft und diverse Gegenstände, unter anderem mehrere TV-Geräte entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, der Stehlschaden auf 5.000 Euro.



Die Polizei nahm vor Ort die Anzeige auf und wurde bei der Spurensuche und -sicherung durch den Kriminaldauerdienst Stralsund unterstützt. Im Weiteren wurde bekannt, dass noch am selben Tag ein bauartgleiches TV-Gerät über eine Handelsplattform im Internet angeboten worden ist. In Zusammenarbeit der Kriminalkommissariatsaußenstelle Bergen mit und unterstützt durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Stralsund wurde in Bergen ein Verkaufstreffen am 07.11.2023 arrangiert. Hierbei konnte ein 28-jähriger Deutscher samt des entwendeten TV-Gerätes festgestellt werden. Eine vorläufige Festnahme wurde im Weiteren durch die Staatsanwaltschaft Stralsund bestätigt und eine Richtervorführung zur Prüfung eines Haftantrag ist im Laufe des Mittwochnachmittags avisiert.



Eine Durchsuchung einer durch den (nunmehr) Beschuldigten genutzten Wohnung führte zum Auffinden eines weiteren entwendeten TV-Gerätes. Eine Durchsuchung der Person führte zum Auffinden geringer Mengen Betäubungsmittel und mehrerer Kreditkarten, welche mutmaßlich ebenfalls Diebstahlshandlungen zuzuordnen sind - eine abschließende Bewertung hierzu steht allerdings noch aus.



