POL-HWI: Rollerdieb durch Zeugen aufgehalten

Am gestrigen Tag wurde ein 24-jähriger Mann gegen 15:00 Uhr durch Zeugen daran gehindert, einen E-Scooter vom Gelände der Fachhochschule in Wismar zu entwenden. Zeugen beobachteten, wie der Mann sich an dem Hinterrad des Rollers zu schaffen machte. Bevor er das Hinterrad und damit auch das am E-Scooter angebrachte Schloss entfernen konnte, hielten die Zeugen ihn auf und verständigten die Polizei. Durch den Kriminaldauerdienst konnten Spuren am Tatort gesichert werden.



Der aus Israel stammende Mann muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, E-Scooter und Fahrräder richtig zu sichern, um einem Diebstahl vorzubeugen. Nutzen Sie stabile Schlösser und schließen Sie ihr Zweirad an solchen Bauteilen an, die nicht einfach abzumontieren sind. Wählen Sie zudem einen sicheren Stellplatz an belebten Flächen und fest verankerte Objekte, um das Zweirad anzuschließen. Ein extra angebrachter GPS-Tracker kann Ihnen im Falle eines Diebstahls außerdem mitteilen, wo sich das Rad befindet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell