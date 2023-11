POL-NB: Der Hund ist wieder da

Neubrandenburg (ots) -



Aufmerksame Bürger hatten den Hund am 06.11.2023 am Juri-Gagarin-Ring 35 festgestellt und sich an die Feuerwehr gewandt. Die Kameraden der Feuerwehr haben den Yorkshire Terrier anschließend ins Tierheim gebracht.



Der Hundebesitzer hat seinen Hund auch schon wieder. Er ist überglücklich.



Vielen Dank für die eingegangenen Hinweise!



Erstmeldung:



Am Nachmittag des 06.11.2023 wurde in der Neubrandenburger Oststadt ein Hund entwendet. Der Besitzer ist mit seinem Fahrrad und seinem Hund gegen 15:00 Uhr zum Einkaufszentrum im Juri-Gagarin-Ring gefahren und hat sein Fahrrad am Seiteneingang des Centers, Höhe Juri-Gagarin-Ring 35 angeschlossen. Die Leine seines Hundes befestigte er sicher an seinem Fahrrad. Als er gegen 16:00 Uhr wieder zu seinem Fahrrad zurückkam, war sein Hund samt Leine verschwunden.



Die Beamten des Kriminalkommissariats Neubrandenburg haben die Ermittlungen wegen des Diebstahls des Hundes aufgenommen. Bei dem entwendeten Hund handelt es sich um einen Yorkshire Terrier mit dem Namen Karl. Er ist ca. 5 Jahre alt, ca.

3,5kg schwer und hat ein grau-weißes Fell. Karl trägt ein braunes Lederhalsband und eine blaue Hundeleine.



Bisherige Suchmaßnahmen haben nicht zum Erfolg geführt. Es werden Zeugen gesucht. Wer hat Karl seit dem 06.11.2023 15:00 Uhr gesehen? Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Wer kennt jemanden, der plötzlich einen Hund hat, die auf die Beschreibung von Karl passt? Hinweise nimmt die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell