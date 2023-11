POL-GÜ: Hoher Sachschaden nach Brand eines Carport bei Kröpelin

Güstrow (ots) -



In der vergangenen Nacht befanden sich Beamte der Polizei Bad Doberan anlässlich eines Brandes in Brusow bei Kröpelin im Einsatz.



Gegen 00:00 Uhr teilten Hinweisgeber mit, dass ein auf einem Privatgrundstück befindlicher Carport in Flammen steht. Trotz des sofortigen Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehren aus Kröpelin, Steffenshagen, Reddelich sowie Bad Doberan konnte nicht verhindert werden, dass das Feuer auch mehrere umliegende Anbauten und die Fassade des angrenzenden Wohnhauses beschädigte. Ein unter dem Carport abgestellter Wohnanhänger brannte komplett aus.



Nach vorliegenden Erkenntnissen ist es auch den aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, dass die primär geschädigte, 52-jährige Hausbewohnerin sowie auch weitere Anlieger gewarnt wurden. Die Geschädigte wurde noch vor Ort präventiv medizinisch versorgt. Verletzt wurde nach gegenwärtigem Kenntnisstand jedoch niemand. Nach Abschluss der Löscharbeiten ist das unmittelbar betroffene Wohnhaus durch den Einsatzleiter der Feuerwehr als unbewohnbar eingestuft worden. Inwieweit dieser Zustand auch weiterhin vorliegt ist nicht bekannt.



Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz eines Brandursachenermittlers ist durch die Staatsanwaltschaft angeordnet worden. Bis zum Abschluss der vor Ort laufenden Ermittlungen ist der Brandort durch die Kriminalpolizei sichergestellt und abgesperrt worden.



Der entstandene Gesamtschaden liegt anhand einer groben Einschätzung mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.



