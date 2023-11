POL-GÜ: Per Haftbefehl gesuchter Unfallverursacher löst großen Polizeieinsatz aus

Güstrow/ Waldeck (ots) -



Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei Waldeck im Landkreis Rostock. Ein 37-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Opel die L39 aus Richtung Kessin kommend in Fahrtrichtung Dummerstorf als er auf Höhe der Ortslage Waldeck nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum zusammenstieß. Jedoch entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt fußläufig vom Unfallort, da offenbar ein Haftbefehl gegen ihn bestand. Tatsächlich konnte der Flüchtige schließlich auch durch den Einsatz des Polizeihubschraubers in einem angrenzenden Waldstück zwischen der A20 und Bandelstorf ausfindig gemacht und letztlich festgenommen werden. Es stellte sich im Anschluss weiterhin heraus, dass der 37-Jährige zudem nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Unfallursächlich war neben seinem Drogenkonsum wohl auch Sekundenschlaf.



Durch den Verkehrsunfall verletzte sich der Mann schwer und wurde zur weiteren Behandlung in das Südstadtklinikum nach Rostock verbracht.



Während der Unfallaufnahme musste die L39 halbseitig gesperrt werden. Das verunfallte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 11.500EUR geschätzt. Insgesamt kamen neben Einsatzkräften des Rettungsdienstes und Feuerwehr neun Funkstreifenwagen und ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell