POL-NB: Erneute Brände in Demmin

Neubrandenburg (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es wiederholt zu Brandstiftungen in Demmin.



So wurde am 08.11.2023 um 02:10 Uhr bekannt, dass wie bereits am Abend des 06.11.2023 eine "DIXI-Toilette" im Kahldenwallweg brannte. Hierdurch entstand ein Schaden von geschätzten 1000EUR.



Um 03:35 Uhr dann wurde in der Kahldenstraße ein Müllcontainer entfacht, welcher dicht an einem Mehrfamilienhaus stand. Das Feuer griff nicht über, durch die Hitzeausstrahlung wurden jedoch die Gebäudefassade und ein Fenster beschädigt. Der hier entstandene Schaden wird auf ca. 6000EUR geschätzt.



In beiden Fällen war die Freiwillige Feuerwehr Demmin im Einsatz und konnte die Brände löschen. Neben dem Einsatz des Kriminaldauerdienstes aus Neubrandenburg wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung sowie der Sachbeschädigung eingeleitet.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Demmin haben ihre Streifentätigkeit verstärkt. Ihr Ziel ist es, noch präsenter im Stadtgebiet Demmin zu sein, um bei einem erneuten Brand schnell am Tatort zu sein und so mögliche Tatverdächtige oder auch Zeugen feststellen zu können. Die Beamten der Kriminalkommissariat-Außenstelle Demmin ermitteln mit Hochdruck an den bisher sieben bekannten Bränden. Es gibt Ermittlungsansätze, denen die Beamten nachgehen. Zeugen werden weiterhin gesucht. Wer Hinweise zu den begangenen Straftaten erlangt hat oder Personen kennt, die mit den Brandstiftungen in Verbindungen stehen könnten, meldet sich bitte im Polizeihauptrevier Demmin unter 03998- 254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



André Böttcher

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell