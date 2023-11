POL-NB: Brand von Wohnwagen in Wredenhagen

Neubrandenburg (ots) -



Am frühen Morgen des 08.11.2023 kam es auf dem Sportplatz in Wredenhagen zu einem Brand im Winterlager eines Zirkus. Um 05:39 Uhr meldete ein Hinweisgeber über den Notruf das Feuer an einem Campingwagen. Eine Person, welche sich in diesem befunden hatte, konnte den Gefahrenbereich selbstständig und unverletzt verlassen.



Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wredenhagen, Zepkow, Massow und Grabow-Below waren vor Ort und konnten das Feuer löschen, jedoch brannten ein Wohnwagen und ein Verkaufswagen komplett aus, zwei weitere Wohnwagen wurden durch das Feuer beschädigt. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf 65.000EUR geschätzt.



Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg in den Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge wird von einem technischen Defekt ausgegangen, Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.



