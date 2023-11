POL-HRO: Ladendiebe auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Dienstag gleich zwei Ladendiebe in der Rostocker Innenstadt auf frischer Tat gestellt werden konnten, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 16:00 Uhr wurden die 27- und 28-jährigen Tunesier durch den Ladendetektiv einer in der Kröpeliner Straße befindlichen Drogerie bei einer vermeintlichen Diebstahlshandlung beobachtet. Die hinzugerufenen sowie zivil eingesetzten Beamten der Rostocker Kriminalpolizei konnten die flüchtenden Tatverdächtigen noch im unmittelbaren Umfeld stellen.



Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten die zuvor entwendeten Hygieneartikel sowie mitgeführte Betäubungsmittel sichergestellt werden.



Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock dauern an.



