POL-LWL: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B 104 aufgehoben

Nach einem Verkehrsunfall auf der B 104 heute Morgen zwischen Cambs und Rampe (wir informierten), ist die Straße wieder freigegeben. Nach ersten Informationen kam es auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A 14 zu einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die B 104 für über eine Stunde voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, derzeit kann ein Vorfahrtsfehler nicht ausgeschlossen werden.



