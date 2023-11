POL-LWL: B 104 nach Verkehrsunfall voll gesperrt (Erstmeldung)

Cambs (ots) -



Wegen eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen ist die B 104 zwischen Cambs und Rampe in Höhe der Autobahnauffahrt zur A 14 in beide Richtungen voll gesperrt. Es gibt mehrere Verletzte. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort. Weitere Informationen folgen.



