POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 zwischen Hohen Luckow und Groß Belitz

Gemeinde Satow (ots) -



Am 07.11.2023, gegen kurz nach 22 Uhr, kam es zu einem tödlichen

Verkehrsunfall in der Gemeinde Satow im Landkreis Rostock.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 37-jährige deutsche

Fahrzeugführer mit einem VW-Transporter die Landesstraße 131 zwischen

Hohen Luckow und Groß Belitz. Zwischen den beiden Ortschaften kam er

ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen einen Baum. Arbeitskollegen des Mannes kamen zufällig auf die

Unfallstelle zu und bargen den Verunfallten aus dem Fahrzeug. Trotz

sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der Mann noch an

der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.





