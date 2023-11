POL-NB: Betrunkene Autofahrerin beschädigt Funkstreifenkraftwagen

Ribnitz- Damgarten (LK VR) (ots) -



Am 07.11.2023 gegen 19:40 Uhr sollte ein PKW Opel aufgrund auffälliger Fahrweise einer Verkehrskontrolle in Ribnitz-Damgarten auf dem Körkwitzer Weg unterzogen werden. Die deutsche Fahrerin (68 Jahre) missachtet jedoch das Anhaltesignal der Beamten. Selbst als diese das Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht überholten und langsam ausbremsen wollten, verringerte das Auto nicht die Geschwindigkeit. Schlussendlich fuhr sie auf den Streifenwagen auf, wobei beide Polizisten leicht verletzt wurden. Sie blieben aber weiter dienstfähig. Die Fahrt war beendet, jedoch nicht der Einsatz. Die Beamten hatten den richtigen "Riecher", denn die Fahrzeugführerin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell