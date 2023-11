POL-HRO: Pkw in Lübtheen beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots) -



Nachdem am gestrigen Abend ein vor der Stadtkirche in Lübtheen geparkter Pkw mit Farbe beschmiert wurde, ermittelt nun der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin.



Der Pkw Mitsubishi war auf dem Kirchenplatz so abgestellt, dass aus dem Fahrzeuginneren mit einem Beamer Botschaften an die Kirchenwand projiziert werden konnten. Die Kirchengemeinde hatte bereits seit mehreren Tagen auf diese Weise an der Fassade der Kirche Solidaritätsbekundungen mit Israel angebracht.



Eine Zeugin war gegen 21.50 Uhr auf die Farbschmierereien an den Scheiben des Fahrzeugs aufmerksam geworden und verständigte die Polizei über den Vorfall. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die bislang unbekannten Täter den Mitsubishi zwischen 21.30 und 21.50 Uhr besprüht haben.



Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Möglicherweise haben Zeugen am Abend des 06.11.2023 in der Zeit von 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr im Bereich des Kirchenplatzes in Lübtheen Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung der Straftat von Bedeutung sein könnten. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt das Polizeirevier in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



