POL-NB: Mehrere Schmierereien in Röbel und Waren

In Röbel und in Waren sind mehrere Gebäude beschmiert worden. In der Clara-Zetkin-Straße 7 in Röbel/Müritz wurde an dem Mehrfamilienhaus "Sieg Heil" in einer Größe von etwa 0.9 Meter mal 1,40 cm mit schwarzer Sprühfarbe aufgeschmiert. Der Schriftzug wurde durch die Revierbeamten gestern Abend zunächst unkenntlich gemacht.



In der Schulstraße 3 in Röbel hatte eine Frau Beschmierungen der Hausfassade dort bemerkt und die Polizei gerufen. Die Beamten stellten den Schriftzug "Heil Hitler" mit einem Ausmaß von 1,40 Meter mal 2,40 Meter in schwarz fest. Das Graffiti befindet sich an der zur Schulstraße abgewandten Giebelseite.



Bereits am Sonntagabend hatte ein Spaziergänger kurz vor Mitternacht am Gebäude der Grundschule in Röbel entdeckt und die Polizei informiert. Hierbei wurde "SS2 in der Größe 1,35 Meter mal 1,40 Meter sowie eine "88" mit einem Umfang von 1,05 Meter mal 1,00 Meter aufgesprüht - ebenfalls in Schwarz.



In Waren (Müritz) wurde am Gymnasium gestern Mittag die Sachbeschädigung zweier Wände der Turnhalle sowie dreier Säulen auf dem Schulgelände angezeigt. Hierbei wurden mit grüner und schwarzer Farbe teils unleserliche Schriftzüge sowie "ACAB" und "1312" aufgetragen.



Spuren wurden an den Tatorten gesichert. Mutmaßliche Tatzeiträume sind zwischen Sonntagmittag und gestern später Nachmittag.



Der Schaden beläuft sich jeweils auf mehrere hundert Euro.

Die Beseitigung muss in allen Fällen durch die zuständigen Gebäudebesitzer bzw. -verwalter erfolgen.



Mögliche Zeugen wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen bitte an das Polizeirevier Röbel unter 039931/848224 bzw. an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991/1760 oder an jede andere Polizeidienststelle.



