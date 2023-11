POL-LWL: Kabeldiebstahl auf Schulbaustelle - Polizei bittet um Hinweise

Boizenburg (ots) -



Auf der Baustelle einer Schule in Boizenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag diverse Kabel im geschätzten Gesamtwert von ca. 10.000 Euro gestohlen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag 18 Uhr und Dienstag 06:30 Uhr in der Richard-Markmann-Straße. Zuvor hatten die Diebe einen als Umfriedung dienenden Bauzaun geöffnet. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



