POL-LWL: Topf auf Herdplatte vergessen - Mehrfamilienhaus evakuiert

Ein Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte hatte am späten Dienstagvormittag zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung in Ludwigslust geführt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und zog den verschmorten Topf daraufhin von der Herdplatte. Anschließend lüftete die Feuerwehr die verqualmte Wohnung. Wie sich herausstellte, hatte die Mieterin vor dem Verlassen ihrer Wohnung offensichtlich vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Zu nennenswerten Sachschäden kam es nicht. Vorsorglich hatten Polizei und Feuerwehr bei deren Eintreffen das betreffende Mehrfamilienhaus in der Johannes-Gillhoff-Straße evakuiert. 6 Personen waren davon betroffen, die wenig später jedoch wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.



