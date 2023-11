POL-HWI: Betrüger ergaunern mit SMS-Betrug Geld

Wismar (ots) -



Eine 62-jährige Frau ist am gestrigen Tag Opfer einer betrügerischen SMS geworden, laut der sie ihre App für das Online-Banking aktualisieren müsse. Sie folgte dem Link und gab auf der erschienenen Seite sensible Kontodaten ein. Zu einem späteren Zeitpunkt musste sie feststellen, dass von dem betroffenen Konto bereits ein Betrag im unteren vierstelligen Bereich abgebucht worden ist.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Aus gegebenem Anlass erinnert die Polizei daran, niemals sensiblen Kontodaten weiterzugeben. Folgen Sie keinen Links in SMS oder Mails, wenn Sie den Absender nicht kennen. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Bank über die Ihnen bekannten Telefonnummern. Das Thema Betrug sollte auch weiterhin regelmäßig Gesprächsinhalt, insbesondere mit älteren Mitmenschen sein, da diese erfahrungsgemäß häufiger Opfer von Trickbetrügern werden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



