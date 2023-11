POL-SN: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Schwerin

Schwerin (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Feldstadt wurde am heutigen Morgen eine 62-jährige Autofahrerin aus dem nahen Schweriner Umland schwer verletzt. Eine weitere Fahrzeugführerin im Alter von 38 Jahren erlitt leichte Verletzungen.



Ersten Erkenntnissen nach war ein 87-jähriger Pkw-Fahrer gegen 7.50 Uhr von der Demmlerstraße in die Straße Ostorfer Ufer eingebogen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen der 62-Jährigen, der daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert wurde. In weiterer Folge stieß der Wagen der 62-Jährigen mit dem Fahrzeug einer ihr entgegenkommenden 38-jährigen Frau zusammen und überschlug sich auch.



Die 62-Jährige erlitt schwere Verletzungen musste von der Feuerwehr sowie unterstützenden Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde anschließend ins Klinikum gebracht.



Die 38-jährige Fahrzeugführerin des Wagens im Gegenverkehr erlitt leichte Verletzungen; ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht nötig.

Der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 87-jähriger Deutscher aus Schwerin, blieb bei dem Unfall laut ersten Schilderungen unverletzt.

Die beteiligten Fahrzeuge waren jeweils mit einer alleinigen Person besetzt.



An den drei Beteiligten Pkw entstanden erhebliche Sachschäden in geschätzter Gesamthöhe von etwa 35.000 Euro. Die Straße Ostorfer Ufer blieb im Zuge der Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Es kam hierbei auch ein technischer Gutachter zum Einsatz.



Der Führerschein des mutmaßlichen Unfallverursachers wurde von der Polizei einbehalten.



Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden vom Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt. Bei allen Beteiligten handelte es sich um deutsche Staatsangehörige.



