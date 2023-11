POL-SN: Tatort Friedhof: Diebstahl von Wertsachen

Schwerin (ots) -



In den letzten Tagen registrierte die Schweriner Polizei mehrfach den Diebstahl von Handtaschen und Geldbörsen auf Friedhöfen. Oftmals liegen die Wertsachen im Auto, während die Geschädigten sich auf dem Friedhof um die Grabpflege kümmern.

Seit November ermittelt die Kriminalpolizei in vier Fällen, seit September sind es beinahe zehn Strafanzeigen, die polizeilich registriert wurden. Erst gestern wurde auf dem Parkplatz in der Weststadt die Scheibe eines VW Polos von einem bisher unbekannten Täter eingeschlagen und die Handtasche der 53-jährigen Geschädigten aus dem Kofferraum entwendet. Der deutschen Schwerinerin fehlt nun nicht nur das Bargeld, sie muss ihre Bankkarten sperren lassen, sich um neuen Ausweise und Geldkarten sowie um die Reparatur des Fahrzeuges kümmern.



Die Polizei hat an allen Tatorten Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen.



Die Polizei erinnert erneut:



- Das Auto ist kein Tresor.



- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld im Fahrzeug liegen.



- Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals

im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn

Sie das Auto verlassen.



- Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.



