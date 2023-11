POL-SN: 44-jähriger Fahrscheinkontrolleur bei Auseinandersetzung mit Fahrgast leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Ein 44-jähriger Fahrscheinkontrolleur wurde am gestrigen Tag bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Fahrgast leicht verletzt. Der Deutsche war gegen 10.30 Uhr gemeinsam mit Kollegen seines Kontrollteams in der Straßenbahn der Linie 2 tätig und sprach zwischen den Haltestellen Dreescher Markt und Neu Zippendorf einen 32-jährigen Fahrgast an, der laut ersten Informationen ohne gültigen Fahrschein unterwegs war.



Im Zuge der weiteren Feststellungen entwickelte sich laut ersten Erkenntnissen ein Handgemenge, in dessen Verlauf der ghanaische Tatverdächtige von den Kontrolleuren bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden musste. Der 44-jährige Kontrolleur erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht vonnöten. Die anderen Mitglieder des Kontrollteams (Staatsangehörigkeiten: 2 x deutsch, 1 x syrisch) blieben unverletzt.



Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und Spuren gesichert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalkommissariat Schwerin durchgeführt.



