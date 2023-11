POL-GÜ: Kriminalpolizei ermittelt wegen zwei Einbrüchen in Rerik

Güstrow/ Rerik (ots) -



In der Nacht von Sonntag zu Montag kam es in Rerik zu einem Einbruch in eine Ferienwohnung und in den daruntergelegenen Kiosk.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich unberechtigter Weise Zutritt zu einer Ferienwohnung am Haffplatz. Über einen vor Ort befindlichen Fahrradständer gelangten der oder die Einbrecher auf das Dach eines Anbaus und hebelten im Anschluss die Terrassentür der dortigen Wohnung im Obergeschoss auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde hier ein Fernseher entwendet.



Weiterhin drangen der oder die Täter in den im Erdgeschoss befindlichen Kiosk ein. Hierbei wurde die Eingangstür gewaltsam aufgehebelt.



Der genaue Stehl- und Sachschaden kann in beiden Fällen noch nicht abschließend benannt werden. Die Kriminalpolizei Bad Doberan hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet dabei auch angefertigtes Videomaterial aus.



Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 56224, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell