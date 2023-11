POL-HWI: Alkoholisiert und mit 50 km/h auf der Autobahn unterwegs

Wismar (ots) -



Am heutigen Morgen wurde eine Streife des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Metelsdorf auf eine Fahrzeugführerin eines Opels aufmerksam gemacht, die auf der BAB 20 in Schlangenlinien und mit teilweise lediglich 50 km/h unterwegs war. Wie sich später herausstellte, rührte ihre Fahrunsicherheit scheinbar von ihrem Alkoholpegel her.



Gegen 06:45 Uhr befuhr die 52-jährige Opelfahrerin mit wechselnden Geschwindigkeiten zwischen etwa 50 und 100 km/h die BAB 20 in Richtung Lübeck. Die Fahrzeugführerin wurde auf dem Standstreifen kurz nach dem Kreuz Wismar einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille hatte.



Während die deutsche Frau für eine Blutprobenentnahme in das Krankenhaus nach Wismar gebracht wurde, wurde ihr PKW von der Autobahn abgeschleppt. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt zunächst untersagt. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zu.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell