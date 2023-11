POL-HWI: Betrug durch falsche Internetseite einer Fluggesellschaft

Wismar (ots) -



Am gestrigen Tag wurde ein 45-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche, nachdem er auf eine gefälschte Internetseite einer Fluggesellschaft hereingefallen war.



Im Internet suchte der Geschädigte nach Kontaktmöglichkeiten für eine Fluggesellschaft. Dort stieß er auf eine angebliche Seite der Fluggesellschaft, die Stornierungen, Rückerstattungen und Umbuchungen anzubieten schien. Der Geschädigte wählte die dort angegebene Telefonnummer und wurde mit einem unbekannten Täter verbunden, welcher den Geschädigten dazu brachte, sich eine App herunterzuladen. In der Folge gab er dem Täter persönliche Daten preis und überwies über die App mehrfach Geld. Als der 45-jährige Deutsche den Betrug bemerkte, war bereits ein Schaden in Höhe von etwa 600 Euro eingetreten.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät gleichzeitig zur Vorsicht. Achten Sie bei unbekannten Internetseiten besonders auf Rechtschreibfehler und ein fehlendes Impressum. Auch Ungereimtheiten in der Domain wie unstimmiger Adressinhalt in Bezug auf den Seiteninhalt können Hinweise auf eine unseriöse Seite sein. Geben Sie außerdem keine Kontodaten weiter und nutzen Sie für Überweisungen die Ihnen bekannten Wege.



