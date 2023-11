POL-NB: Weitere Brandlegungen in Demmin

Neubrandenburg (ots) -



Am Abend des 06.11.2023 mussten in Demmin zwei weitere Feuer bekämpft werden, nachdem es in der vorherigen Woche bereits zu mehreren Containerbränden kam.



Um 18:20 Uhr wurde der Polizei von der Rettungsleitstelle ein brennendes "DIXI-Klo" im Kahldenwallweg gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin löschte das Feuer, es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500EUR.



Um 21:30 Uhr dann wurde erneut durch die Rettungsleitstelle ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude neben dem Demminer Bahnhof gemeldet. Die örtliche Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand bekämpfen, bevor er auf das gesamte Gebäude übergriff, sodass letztlich auch hier ein Schaden in Höhe von geschätzten 500EUR angenommen wird. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg war zur Untersuchung des Brandortes im Einsatz.



In beiden Fällen wird von einer vorsätzlichen Herbeiführung durch derzeit unbekannte Täter ausgegangen, sodass Anzeigen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgenommen wurden. Ein möglicher Zusammenhang zu den Taten der nahen Vergangenheit ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.



Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten machen konnten oder allgemeine Hinweise zu möglicherweise auffälligem Verhalten an den Tatorten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden beim Polizeihauptrevier Demmin unter 03998-2540, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen genommen.



