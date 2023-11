POL-LWL: Autofahrer wird nach Verkehrsunfallflucht gestellt

Hagenow (ots) -



Nach einer Unfallflucht in Hagenow hat die Polizei am Montagabend den mutmaßlichen Unfallverursacher gestellt. Zuvor haben Zeugen den 73-Jährigen dabei beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen einen parkenden PKW gefahren ist und daraufhin vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes im Kießender Ring davon fuhr. Die Polizei konnte wenig später den mutmaßlichen Unfallfahrer zu Hause antreffen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab zu diesem Zeitpunkt einen Wert von etwa 1,2 Promille. Bei ihm wurden Blutproben entnommen und er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Unfallflucht verantworten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der Führerschein des 73-Jährigen wurde sichergestellt.



