POL-LWL: Verkaufsautomaten beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

In Parchim sind zu Wochenbeginn drei Verkaufsautomaten beschädigt worden. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Montag am Parchimer Ostring. Unbekannte Täter hatten die Sichtscheiben der mit Snacks, Süßigkeiten, Getränken und Tiernahrung bestückten Warenautomaten zerkratzt und in einem Fall eingeschlagen. Zu Diebstählen aus den Automaten kam es nicht. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu diesem Vorfall.



