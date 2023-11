POL-NB: Brand einer Garage in Niepars (LK V-R)

Niepars (LK V-R) (ots) -



Am 06.11.2023 gegen 18:30 Uhr wird durch die Rettungsleitstelle Vorpommern -Rügen der Brand einer Garage in 18442 Niepars mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte aus Stralsund war die Freiwillige Feuerwehr Niepars bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Garage und der darin befindliche Pkw wurden durch den Brand stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Der Kriminaldauerdienstes Stralsund und ein Brandursachenermittler kamen am Brandort zum Einsatz. Nach derzeitigen Stand wird als Brandursache ein Defekt an einem technischen Gerät vermutet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldauerdienst Stralsund geführt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



