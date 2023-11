POL-HRO: Hochzeitskorso mit mehreren Fahrzeugen

Rostock (ots) -



Am Samstagabend des 04.11.2023 riefen mehrere Hinweisgeber gegen

20:25 Uhr bei der Polizei an und meldeten etwa 30-40 Personen und

mehrere Fahrzeuge im Bereich der Pablo-Neruda-Straße in

Rostock-Toitenwinkel. Funkwagen der Rostocker Polizei konnten vor Ort

eine größere Hochzeitsgesellschaft antreffen. Diese gaben an weiter

in den Häktweg fahren zu wollen. Die Personen wurden hinsichtlich der

Einhaltung der Straßenverkehrsordnung belehrt. Weitere Störungen gab

es bis zum Eintreffen in dem Häktweg nicht.



André Falke

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



