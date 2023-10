POL-NB: Schweißarbeiten haben Brand ausgelöst

Feldberger Seenlandschaft (ots) -



Am 31.10.2023, gegen 10:30 Uhr meldete eine Anruferin über der

Polizeinotruf einen Gebäudebrand in der Ortschaft Conow, Gemeinde

Feldberger Seenlandschaft.

Zum Einsatz kamen mehrere umliegende Freiwillige Feuerwehren aus

Neustrelitz, Triebkendorf, Mächow, Lichtenberg und Feldberg. In der

Spitze befanden sich insgesamt 43 Kameraden im Einsatz.

Nach ersten Ermittlungen ist der Brand vermutlich durch

Schweißarbeiten an einem PKW in einer Garage ausgebrochen. In der

Folge brannten der 19 Jahre alte PKW, die Garage samt Inventar sowie

ein angrenzender Carport vollständig aus. Der entstandene

Gesamtschaden wurde auf ca. 25.000,- EUR Euro geschätzt. Der

37-jährige deutsche Mann, welcher die Schweißarbeiten an dem PKW

vornahm, erlitt durch den Brandausbruch leichte Verbrennungen und

musste durch Rettungssanitäter vor Ort behandelt werden.

Dank des schnellen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren kam es zu

keinen weiteren Personen- oder Sachschäden.



