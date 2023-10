POL-NB: Brand auf einem Balkon

Grimmen (ots) -



Am Morgen des 31.10.2023, gegen 05:35 Uhr wurde über die

Rettungsleitstelle bekannt, dass es in Grimmen, in der

Erich-Weinert-Straße auf einem Balkon brennt. Die Feuerwehr konnte

den Brand auf dem Balkon in der 2. Etage schnell löschen, so dass

keine weitere Gefahr für die Bewohner des Hauses bestand. Ein

technischer Defekt kann hier ausgeschlossen werden, weshalb ein

Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Brandstiftung eingeleitet

wurde. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und

weiteren Ermittlungsarbeit zum Einsatz. Neben dem Balkon wurden auch

ein Teil der Fassade und der Dämmung beschädigt, so dass ein Schaden

von etwa 10500 Euro entstanden ist.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer die Tat

oder auffällige Personenbewegung in Tatortnähe beobachtet hat, wird

gebeten sich bei der Polizei in Grimmen (Tel.: 038326 57212), jeder

anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der

Landespolizei M-V www.polizei.mvnet.de zu melden.



