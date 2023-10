POL-HRO: Häusliche Gewalt in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 31.10.2023 um 02:02 Uhr wurde über den Notruf der Polizei

mitgeteilt, dass sich in der Otto-von-Guericke-Straße in Schwerin

eine Frau und ein Mann streiten sollen. Nach ersten Erkenntnissen kam

es zwischen der 24-jährigen Deutschen und ihrem ehemaligen

Lebensabschnittsgefährten zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung. In diesem Rahmen beleidigte der 29-jährige

Tunesier die Geschädigte. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit

und die Geschädigte wurde geschlagen sowie in der Wohnung gegen ihren

Willen festgehalten. Nachdem der Beschuldigte flüchtete, wurde zur

Suche ein Fährtenhund der Polizei eingesetzt. Vor Ort kam der

Kriminaldauerdienst Schwerin zur Spurensuche und Spurensicherung zum

Einsatz. Der Beschuldigte konnte vorläufig festgenommen werden. Im

Zuge des Ermittlungsverfahrens soll am 01.11.2023 eine Haftprüfung

erfolgen.



