POL-NB: Junge Frau fuhr unter Alkoholeinfluss in ein Haus

Am Dienstag, den 31.10.2023 kam die Greifswalder Polizei um 03:30 Uhr

in der Heinrich-Heine-Straße zum Einsatz. Dort war eine 19jährige

Frau mit ihrem Pkw VW Golf verunfallt. Infolge einer nicht

unerheblichen Alkoholisierung kam die deutsche Staatsangehörige in

einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach einen

Zaun, fuhr über die angrenzende Rasenfläche und wurde erst durch die

Hauswand des dortigen Hauses (Baujahr 1937) zum Stehen gebracht. Die

Wohnungsinhaberin wurde aus den Schlaf gerissen, kam aber mit dem

Schrecken davon, während die Pkw-Fahrerin beim Aufprall leicht

verletzt wurde. Bei ihr wurde ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille

gemessen, worauf Anzeige erstattet, eine Blutprobe entnommen und ihr

Führerschein sichergestellt wurde. Der Schaden am Haus konnte

zunächst durch die Berufsfeuerwehr Greifswald provisorisch gesichert

werden und wird zunächst auf 20.000,- Euro geschätzt, der

Gesamtschaden beträgt etwa 25.000,- Euro.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell