POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Verdacht der Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am späten Nachmittag des 30.10.2023 gegen 17:30 Uhr ereignete sich

auf der B110 zwischen Mellenthin und der Abfahrt Katschow auf der

Insel Usedom, LK Vorpommern-Greifswald, ein schwerer Verkehrsunfall.

Gegenwärtig wird davon ausgegangen, dass der bisher noch unbekannte

männliche Radfahrer in Richtung polnische Grenze unterwegs war und

ein unbekanntes, aktuell flüchtiges Fahrzeug mit ihm kollidierte.

Vermutlich streifte das Fahrzeug den Radfahrer, woraufhin dieser

stürzte und sich Kopfverletzungen zuzog. Am Unfallort konnte ein

Außenspiegel mit zerborstenem Glas aufgefunden werden. Der

Fahrradfahrer wird aktuell als schwerverletzt eingestuft und befindet

sich im Klinikum Greifswald. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen

fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht aufgenommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Klärung

des Unfallherganges.

Hinweise dazu nimmt sie im Polizeirevier Heringsdorf unter Telefon

03837 8279224 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet

unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



