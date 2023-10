POL-GÜ: Pyrotechnik führt zu Polizeieinsatz

Güstrow/ Teterow (ots) -



Am Samstagabend erhielt die Teterower Polizei mehrere Hinweise zu Lärmbelästigungen in Form von gezündeten Böllern im Stadtgebiet. Auf der Suche nach der genauen Örtlichkeit sowie den Störern befand sich eine Streife auf der Poggestraße (B104) auf Höhe des Schulkamp. In unmittelbarer Nähe der neben dem Funkstreifenwagen stehenden Polizeibeamten, kam es daraufhin zur Explosion eines pyrotechnischen Gegenstandes.



Nun konnten die Polizisten zwei Personen ausmachen, die sich in einem Gebüsch versteckten und fußläufig in Richtung Musikschule flüchteten. Eine Person konnte jedoch durch die sofortige Nacheile gestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Deutschen, der in Teterow wohnhaft ist.

Unter Hinzuziehung seiner Erziehungsberechtigten wurde der Jugendliche kurz darauf im Polizeirevier Teterow durchsucht und einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von 0,39 Promille ergab.



Die Kriminalpolizei Teterow ermittelt nun wegen diverser Delikte gegen die Tatverdächtigen. Neben dem Verdacht des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, wurden Anzeigen wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung, Versuchs der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zu Personen- oder Sachschäden ist es nicht gekommen.



Sollten Zeugen weitere Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu weiteren möglichen Tatverdächtigen geben, bittet die Polizei sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Teterow unter der Rufnummer 03996 - 1560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



