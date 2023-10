POL-LWL: Unfallfahrer war alkoholisiert und flüchtete

Zarrentin (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall in Zarrentin am Sonntagabend muss sich der Verursacher wegen mehrerer Delikte verantworten. Der 33-jährige Autofahrer soll nach Zeugenhinweisen gegen 20:20 Uhr mit seinem PKW zwei Straßenbäume in der Rosenstraße umgefahren haben und anschließend geflüchtet sein. Er konnte wenig später zu Hause durch die Polizei angetroffen werden. Dabei wurde auch das Unfallfahrzeug festgestellt, das Beschädigungen im Frontbereich aufwies. Des Weiteren stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und zum Zeitpunkt der Kontrolle alkoholisiert war (über 1 Promille Atemalkoholwert). Gegen den 33-jährigen Polen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zudem wird ein Zusammenhang mit einer weiteren Verkehrsunfallflucht in der Ernst-Litfaß-Straße geprüft. Dort wurde ein Schild einer Tankstelle angefahren.



Darüber hinaus fand die Polizei im Kofferraum des Fahrzeuges einen Controller und diverse Spiele einer Spielekonsole, die offenbar aus einer Diebstahlshandlung stammen.



