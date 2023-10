POL-LWL: Flüchtender Radfahrer hatte Waffen bei sich

Hagenow (ots) -



In Hagenow hat die Polizei in der Nacht zum Samstag bei einem Fahrradfahrer Waffen sichergestellt. Zunächst beabsichtigten die Polizisten den 36-jährigen Radfahrer zu kontrollieren, da er offensichtlich sein Smartphone während der Fahrt benutzte. Nachdem der Radfahrer versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte er wenig später durch die Polizei in der Hagenstraße gestellt und kontrolliert werden. Dabei fanden die Polizisten neben einem Messer und zwei verbotene Schlagringen auch eine Druckluftwaffe, mit der Metallkugeln verschossen werden können. Gegen den 36-Jährigen, bei dem ein Drogenvortest positiv ausfiel, wurde ein Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Polizei stellte die verbotenen Schlagringe als auch die Druckluftwaffe sicher.



