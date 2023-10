POL-LWL: Wertgegenstände aus Hotelzimmer gestohlen

Zarrentin (ots) -



Aus einem Hotelzimmer in Zarrentin haben unbekannte Täter am Samstagabend mehrere Wertgegenstände im Gesamtwert von über 5.000 Euro gestohlen. Unbekannte Täter nutzten offenbar die Abwesenheit der Hotelgäste und drangen gewaltsam durch ein Fenster in das betreffende Hotelzimmer ein. Dort stahlen sie anschließend unbemerkt eine Handtasche mit Bargeld, einen Laptop, Schmuck sowie ein Smartphone. Als die Hotelgäste - ein Ehepaar - später ins Zimmer zurückkehrten, wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei hinzugezogen. Kurze Zeit später wurde die gestohlene Handtasche in Tatortnähe aufgefunden. Wie sich herausstellte, hatten die Täter das Bargeld daraus entnommen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, die jetzt ausgewertet werden sollen. Es wird wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell