POL-SN: Fahrscheinkontrolleur nach Auseinandersetzung mit renitentem Fahrgast leicht verletzt

Ein Fahrscheinkontrolleur des Schweriner Nahverkehrs wurde am Samstag bei einer Auseinandersetzung mit einem renitenten Fahrgast leichtverletzt:



Gegen 10.00 Uhr sprachen die Kontrolleure im Alter von 52, 41 und 33 Jahren einen 23-jährigen Tunesier in der Straßenbahn an. Der Mann konnte seine Berechtigung zur Mitfahrt jedoch nicht zweifelsfrei nachweisen und flüchtete an der Haltestelle Gutenbergstraße aus der Bahn. Als der Tatverdächtige an der Haltestelle von den Kontrolleuren festgehalten wurde, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Folge der 41-jährige Kontrolleur leicht verletzt wurde.



Die übrigen Beteiligten blieben laut ersten Erkenntnissen unverletzt.



Der alkoholisierte Tatverdächtige, der über eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille verfügte, wurde von der Polizei zunächst zum Polizeihauptrevier gebracht. Der Mann wurde später nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen entlassen und sieht nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung entgegen, das vom Kriminalkommissariat Schwerin geführt wird.



Die Fahrscheinkontrolleure verfügen über die deutsche Staatsangehörigkeit.



