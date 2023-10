POL-HRO: Zahlreiche Einsätze mit rauschmittelbeeinflussten Verkehrsteilnehmern in Rostock

Rostock (ots) -



Am vergangenen Wochenende konnten die Beamten der Rostocker Polizei insgesamt dreizehn Verkehrssünder feststellen.



Neben einem alkoholisierten Radfahrer wurden insgesamt sieben Pkw- sowie ein E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke festgestellt. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben hierbei Werte zwischen 0,70 und 2,04 Promille. Zudem waren zwei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie drei weitere ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde die Weiterfahrt für alle Verkehrssünder untersagt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.



Die Rostocker Polizei warnt dringend davor, sich nach dem Genuss von alkoholischen Getränken ans Steuer oder auf das Fahrrad zu setzen. Wichtig: Auch bei E-Scootern gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Autofahren!



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell